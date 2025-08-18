El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los claroscuros de una cumbre clave para la paz

La delegación europea incluye a seis grandes líderes de la Coalición de Voluntarios, que se debaten entre la esperanza y la desconfianza

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:33

Una incógnita y varias discrepancias. La reunión que esta tarde tendrá lugar en Washington entre Donald Trump, Volodímir Zelenski y la delegación europea -incluidos los ... seis principales mandatarios de la Coalición de Voluntarios- intentará aclarar las condiciones de las «garantías de seguridad» a Ucrania y acercar posiciones en las concesiones que pueden hacerse a Vladímir Putin para abrir un proceso de paz. La comitiva se debate entre la esperanza, pero también la desconfianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  2. 2

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  3. 3 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  4. 4 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  5. 5 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  6. 6

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  7. 7

    Un día dentro del restaurante Solana
  8. 8 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  9. 9

    «Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»
  10. 10

    ¿Es caro Santander? Usted dirá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los claroscuros de una cumbre clave para la paz

Los claroscuros de una cumbre clave para la paz