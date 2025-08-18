Los claroscuros de una cumbre clave para la paz

Una incógnita y varias discrepancias. La reunión que esta tarde tendrá lugar en Washington entre Donald Trump, Volodímir Zelenski y la delegación europea -incluidos los ... seis principales mandatarios de la Coalición de Voluntarios- intentará aclarar las condiciones de las «garantías de seguridad» a Ucrania y acercar posiciones en las concesiones que pueden hacerse a Vladímir Putin para abrir un proceso de paz. La comitiva se debate entre la esperanza, pero también la desconfianza.

Alto el fuego

«Lo importante es detener las matanzas»

La primera diferencia entre los aliados y EE UU es el alto el fuego. Zelenski y Úrsula von der Leyen dejaron claro ayer que cualquier negociación debe producirse después de que Rusia cese sus ataques. «Ya sea que lo llamemos alto el fuego o acuerdo de paz, detengamos primero las matanzas». Trump, en cambio, ha apostado por trabajar «directamente» sobre un acuerdo de paz y orillar la tregua, como pide Putin. A Ucrania esta vía no le satisface, ya que permitiría a Moscú continuar invadiendo su territorio y bombardear las ciudades durante el proceso.

La región de Donetsk

Cesión territorial o las fronteras «no se tocan»

«Las fronteras internacionales no se pueden modificar por la fuerza», destacaron ayer Úrsula von der Leyen y el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre una posible entrega de la región de Donetsk a cambio de que el Kremlin pare la guerra. Zelenski recordó que Rusia no ha podido conquistar este enclave en doce años de disputa y reiteró que las conversaciones sobre el territorio deben tener su base en la línea de frente actual, no en nuevas conquistas.

Posible castigo

Sanciones frente a la interrupción del diálogo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, resaltó ayer la necesidad de una «unidad trasatlántica» para hacer frente al desafío ruso y resolver la guerra. Añadió que «si no se acuerda un alto el fuego, la UE y los EE UU deben aumentar la presión sobre Rusia». La Unión Europa anunció en ese sentido que tiene ya preparado su decimonoveno paquete de sanciones.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano no descartó que su Gobierno aplique sus propias sanciones a Rusia, pero advirtió que llegar a ese extremo significaría arruinar todos los esfuerzos hechos por la Casa Blanca a favor de la paz. «En el momento en que tome esas medidas, se detendrán todas las conversaciones. No quedará nadie en el mundo para hablar con los rusos e intentar que se sienten a la mesa para alcanzar un acuerdo de paz», advirtió Marco Rubio.

Garantías de seguridad

Los detalles desconocidos de una fuerza de paz

Los aliados de Europa Occidental sienten incertidumbre y cautela sobre el tipo de garantías de seguridad que propone EE UU para después de la guerra. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha señalado que «Rusia acepta que Estados Unidos ofrezca una protección similar a la del Artículo 5 -si un país es atacado, los demás de la Alianza deben responder-, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN». «Fue la primera vez que oímos a los rusos aceptar eso» y representa, en su opinión, un «cambio de enfoque». Kiev, a cambio, debería renunciar a unirse a la OTAN. Zelenski mostró ayer sus dudas porque «no hay detalles sobre cómo funcionará». Otros países como Francia señalan que el sistema deberá no solo proteger a Ucrania, sino garantizar la seguridad de Europa.