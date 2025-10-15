El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Charlie Kirk Reuters

EE.UU. revoca el visado a seis personas por comentarios contra Charlie Kirk en las redes

«No será recordado como un héroe», decía uno de los mensajes publicados en X en alusión al gurú ultraconservador amigo de Trump asesinado en Utah

Alin Blanco

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:25

«Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de ciudadanos estadounidenses», ha declarado esta mañana el Departamento de ... Estado norteamericano en una publicación en X. El mensaje se refiere a los seis visados que han decidido revocar por los comentarios en las redes sociales que estas personas han hecho sobre el asesinato de Charlie Kirk, el comentarista de extrema derecha.

