EE.UU. revoca el visado a seis personas por comentarios contra Charlie Kirk en las redes

«Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de ciudadanos estadounidenses», ha declarado esta mañana el Departamento de ... Estado norteamericano en una publicación en X. El mensaje se refiere a los seis visados que han decidido revocar por los comentarios en las redes sociales que estas personas han hecho sobre el asesinato de Charlie Kirk, el comentarista de extrema derecha.

El comunicado de la Administración de Trump incluye las capturas de pantalla de las citas de estas personas identificadas como ciudadanos de Alemania, Argentina, Brasil, México, Paraguay y Sudáfrica. En otro mensaje también incluyen seis «ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en los EE. UU.».

A pesar de que las capturas de pantalla publicadas no incluyen los nombres de los autores, la información compartida sí ha permitido rastrear las identidades de al menos dos de estas personas. Una de ellas ya había sido señalada y acosada anteriormente por conservadores en la red social de Elon Musk, uno de los principales patrocinadores de Trump que también se autodefine como «un absolutista de la libertad de expresión».

Otros de los comentarios que han condicionado la adjudicación del visado han sido «Charlie Kirk no será recordado como un héroe», y «¡Lo utilizaron para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos de pacotilla!».

An Argentine national said that Kirk “devoted his entire life spreading racist, xenophobic, misogynistic rhetoric” and deserves to burn in hell.



Visa revoked. pic.twitter.com/4bQoXisHsz — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

El Departamento de Estado ha señalado que «continúa identificando a individuos que pidieron un visado y que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk», por lo que otras personas también podrían ver afectada su visa por estos mismos motivos.

El hilo finaliza con una declaración del Departamento de Estado: Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, «defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración. Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados».

El mes pasado, uno de los subsecretarios de Estado, Christopher Landau, instó a los usuarios de las plataformas a que le enviaran las publicaciones que fueran críticas con Kirk. Aludía estar «disgustado de ver a algunos en las redes sociales elogiando, racionalizando o restando importancia al suceso», y que «había ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomaran las medidas apropiadas».