Urgente Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo
Antonio Guterres agradece la ovación de los líderes mundiales tras su discurso. AFP

Guterres tacha de «indefendible» el gasto descomunal en armas frente a la inversión en la paz

El secretario general defiende a la ONU como una «brújula moral», «guardián del Derecho Internacional», ante guerras como las de Gaza y Ucrania, «cuyo nivel de barbarie prometimos no permitir nunca»

M. Pérez

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:25

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivinicado la importancia de Naciones Unidas en el mundo como una «brújula moral» y un «faro ... de los derechos humanos». Con este discurso, Guterres ha abierto una Asamblea General marcada por las guerras de Gaza y Ucrania, pero también por la pérdida de relevancia de la organización como mediador en los grandes conflictos mundiales.

