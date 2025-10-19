Protesta masiva en EE UU contra la «deriva autoritaria» de Trump
Cientos de miles de ciudadanos salen a la calle en más de 2.500 ciudades para denunciar las redadas de inmigrantes, la «militarización del país» o los recortes sanitarios
T. Nieva
Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12
Cientos de miles de manifestantes desafiaron este sábado la autoridad de Donald Trump con protestas organizadas en unas 2.600 ciudades de los cincuenta Estados ... del país. Bajo el lema 'No Kings' (sin reyes), las concentraciones rechazaron la aparente deriva autoritaria del presidente, con ejemplos que denunciaron los presentes como el cierre del Gobierno, el despliegue de la Guardia Nacional en diferentes capitales o las redadas masivas contra los inmigrantes, además de las iniciativas para recortar la asistencia social y sanitaria.
Es muy posible que ni Washington ni Nueva York hayan visto en décadas multitudes como las que desfilaron por sus principales plazas y avenidas. A menudo se trató de una protesta entre la denuncia y el ambiente festivo. Proliferaron los carteles jocosos contra Trump y el hinchable con forma de rana que hicieron popular los activistas de Portland después de ser acusados de «terroristas» o «izquierdistas radicales».
«¡No más Trump!», fue uno de los cánticos más repetidos, mientras el aludido disfrutaba del golf y del ocio en uno de los resort de su propiedad. En Minneapolis se celebró una marcha compuesta por ciudadanos de distintos orígenes como rechazo a las detenciones de inmigrantes mientras en otras ciudades se repartieron ejemplares de la Constitución para «derretir al ICE», la oficina que gestiona la inmigración.
Un elemento común a todas las marchas residió en la denuncia de la «creciente militarización» de EE UU bajo el mandato de Trump. El Partido Republicano calificó las manifestaciones de «antiamericanas».
