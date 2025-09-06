El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Venezuela ha activado este fin de semana a las Milicias Bolivarianas. Reuters

Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela

La tensión aumenta en el Caribe mientras Washington envía nuevas fuerzas aéreas para proteger su despliegue naval y Caracas activa las Milicias Bolivarianas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:10

Las palabras importan. Lo recordó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, mientras los empleados del Pentágono cambiaban el nombre de la Secretaría ... de Defensa por el de Departamento de Guerra. Se trataba de enviar una señal clara a sus adversarios de que el Gobierno de Trump no juega a la defensiva, sino que busca la paz «mediante una fuerza abrumadora». Como la de destruir una lancha de narcotraficantes con un misil el pasado martes.

