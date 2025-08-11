El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrullas policiales en Washington. EP

Trump no quiere pobres en Washington DC

El presidente emprende una dura campaña contra los sinhogar y la delincuencia en la capital, con el posible despliegue de la Guardia Nacional incluida, mientras exige procesar a los menores como adultos

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:29

Trump no quiere pobres en Washington, El presidente de Estados Unidos ha manifestado que los sinhogar «tienen que mudarse inmediatamente» fuera de la capital del ... país o serán desalojados por la fuerza. «Les daremos alojamiento, pero fuera del Capitolio», ha dicho el líder republicano, en lo que parece un nuevo incendio de su mandato que podría desembocar incluso en el despliegue de la Guardia Nacional en el distrito federal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  2. 2

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  3. 3

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  4. 4

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  5. 5

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  6. 6

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  7. 7 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  8. 8

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  9. 9

    Somo estrena un nuevo aparcamiento de 40 plazas cerca de sus arenales
  10. 10

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump no quiere pobres en Washington DC

Trump no quiere pobres en Washington DC