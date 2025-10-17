El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zelenski, a su llegada este jueves a Washington. Presidencia de Ucrania

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

«También EE UU los necesita», ha dicho antes de insinuar que quizá no es el «momento ideal» para aumentar las sanciones al Kremlin a la vista de la futura reunión con el líder ruso en Budapest

M. Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Vladímir Putin parece haber ganado una vez más por la mano a Volodímir Zelenski. O así lo predicen algunos analistas occidentales a la vista de ... la reacción de Donald Trump posterior a la conversación que mantuvo este jueves con el líder ruso. Apenas unas horas antes de reunirse con el jefe del Estado ucraniano, con el que almuerza este viernes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos parece haber vacilado en su promesa de entregar misiles Tomahawk a Kiev y ha explicado que EE UU «también los necesita». El líder republicano ha añadido que mantiene su apuesta por aumentar las sanciones a Moscú a causa de su empecinamiento en continuar la guerra. Pero a renglón seguido ha puntualizado: «Puede que éste no sea el momento ideal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  4. 4

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  5. 5 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  6. 6 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  7. 7 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  8. 8

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  9. 9 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  10. 10

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin