Trump vincula el consumo de paracetamol en el embarazo con el autismo El presidente de EE. UU. reabre el debate sobre el analgésico, mientras la comunidad médica y el Ministerio de Sanidad español recuerdan que no existe ninguna prueba de causalidad

Miguel G. Casallo Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:39 | Actualizado 18:49h.

La Administración Trump anunciará este lunes nuevas investigaciones sobre el aumento de casos de autismo en Estados Unidos, en las que se hará referencia al uso de paracetamol, conocido como Tylenol en su versión comercial estadounidense, durante el embarazo. El mensaje ha generado alarma en el ámbito sanitario internacional, ya que no existe evidencia científica sólida que vincule el consumo de este fármaco con el trastorno del espectro autista.

Estudios recientes apuntan en direcciones opuestas. Una investigación sueca de 2024, con datos de 2,5 millones de niños, descartó cualquier relación causal entre la exposición intrauterina al paracetamol y trastornos del neurodesarrollo como el autismo o el TDAH. Por el contrario, una revisión de 46 trabajos realizada en 2025 por universidades como Harvard y Mount Sinai sí detectó una asociación, aunque los autores advirtieron que no se podía establecer causalidad y recomendaron a las embarazadas seguir utilizándolo con dosis mínimas y durante el menor tiempo posible.

Las guías médicas internacionales, incluidas las del 'American College of Obstetricians and Gynecologists' y el 'Royal College' británico, mantienen el paracetamol como la opción de primera línea para tratar el dolor y la fiebre en mujeres embarazadas, frente a otros antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno, desaconsejados en el tercer trimestre por riesgo de malformaciones. Además, los especialistas subrayan que no tratar el dolor o la fiebre puede provocar complicaciones graves tanto para la madre como para el feto.

El debate se ha intensificado también en los tribunales estadounidenses. Cientos de demandas contra Tylenol fueron rechazadas en 2023 y 2024 por falta de pruebas científicas, aunque un tribunal de apelación deberá pronunciarse próximamente.

Mónica García carga contra Trump

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado duramente las declaraciones de Donald Trump, a las que tilda de «pseudociencia y pseudopolítica». En una entrevista en TVE, ha recordado que «no hay ningún aval científico» que respalde una relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo de autismo, y ha advertido que este tipo de mensajes «infunden miedo y desconfianza en las mujeres embarazadas».

García ha acusado al presidente estadounidense de actuar con «irresponsabilidad» y de poner en riesgo la salud pública al cuestionar la seguridad de un fármaco considerado por la comunidad médica como el más seguro en su categoría durante la gestación.

Expertos internacionales, como la psicóloga Monique Botha (Universidad de Durham) y el obstetra Dimitrios Siassakos (University College London), también han defendido que la evidencia actual apunta a factores genéticos y familiares como principales en el desarrollo del autismo, no al uso de paracetamol. Ambos han alertado de que el alarmismo puede llevar a embarazadas a renunciar a un tratamiento esencial contra el dolor y la fiebre, comprometiendo su salud y la del feto.

Al mismo tiempo, la prensa estadounidense ha adelantado que el anuncio incluirá la recomendación de un fármaco llamado leucovorina como posible tratamiento para el autismo, aunque los especialistas insisten en que la evidencia sobre su eficacia es todavía «provisional y débil».