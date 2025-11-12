El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escritor argelino Boualem Sansal posa en París el 4 de septiembre de 2015. AFP

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Este literato, de 81 años, ha pasado cerca de un año entre rejas por un delito de opinión, a pesar de su frágil estado de salud

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El escritor franco-argelino Boualem Sansal ha recuperado la libertad. Argelia indultó este miércoles a este literato, de 81 años y enfermo de cáncer, prácticamente ... un año después de su arresto. Tras haberle mantenido entre rejas desde mediados de noviembre de 2024 por un simple delito de opinión, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ha concedido una gracia presidencial al autor de '2084. El fin del mundo' o 'La aldea del alemán'. Su liberación supone un alivio tanto para la clase política francesa como para el mundo literario, que se había movilizado de manera considerable para denunciar su situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  3. 3

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  6. 6

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  7. 7

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  8. 8

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  9. 9

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  10. 10

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel