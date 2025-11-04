Bruselas urge a Ucrania a acelerar sus reformas para cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028

Cada año la Comisión Europea revisa los progresos de los países candidatos a entrar en la Unión Europea (UE), un informe anual que sirve para ... acercar o alejar las aspiraciones europeas de estas regiones. En su informe, Bruselas concluye que Ucrania ha llevado a cabo avances significativos, pero que Kiev debe acelerar sus reformas para cumplir su objetivo de cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028. Del resto de países destaca la valoración positiva que el Ejecutivo comunitario hace de Montenegro y el suspenso que da a Georgia, que está «saboteando» su camino para entrar en el bloque comunitario. La institución trasladará ahora sus recomendaciones al Consejo Europeo, que decidirá los siguientes pasos en el proceso de adhesión.

A pesar de que ya han pasado más de tres años del inicio de la agresión rusa, Bruselas destaca que Kiev «sigue fuertemente comprometida a su proceso de adhesión a la UE» y que ha adoptado una hoja de ruta sobre el Estado de Derecho, la administración pública y de funcionamiento de las instituciones democráticas, así como un plan nacional para las minorías. El Ejecutivo comunitario observa, igualmente, que el país ha cumplido las condiciones que requerían los clusters abiertos y espera que el país cumpla los requisitos que faltan para finales de este año.

El Gobierno ucraniano ya ha demostrado su compromiso con este proceso al marcar como objetivo el cierre provisional de las negociaciones para finales de 2028. El Ejecutivo comunitario se ha mostrado dispuesto a respaldar esta ambición, pero considera que el país debe «acelerar las reformas necesarias, sobre todo las relacionadas con el Estado de Derecho» si quiere cumplir ese objetivo.

En el caso de Montenegro, la Comisión observa «un progreso significativo, con el cierre de tres capítulos de negociaciones en el último año. El país tiene como objetivo cerrar provisionalmente las negociaciones de otros capítulos para finales de año lo que muestra »su dedicación a la integración europea«. »Mantener ese progreso y lograr consensos políticos es crucial para que el país cierre las negociaciones de adhesión para finales de 2026«, sostiene Bruselas, que apunta que el país está »en el camino correcto«.

Mala nota

En el caso de Georgia, el tirón de orejas de la Comisión Europea es evidente. Ya en la introducción el informe recoge que en junio y octubre de 2024, el Consejo Europeo concluyó que las acciones llevadas a cabo por las Autoridades georgianas «saboteaban el proceso para que el país entrara en la UE». Y Bruselas afirmó poco después que a no ser que el Gobierno de Tiflis revirtiera sus políticas y demostrara esfuerzos en reformas clave, el Ejecutivo comunitario no recomendaría abrir las negociaciones con Georgia para su proceso de adhesión. El país obtiene, por tanto, la peor nota entre aquellas regiones que aspiran a formar parte de la UE y la Comisión urge a que las Autoridades pongan en libertad a los periodistas «retenidos arbitrariamente y en prisión provisional», a que se cierren los casos contra ellos y a asegurar la libertad de prensa en el país.