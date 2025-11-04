El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Bruselas urge a Ucrania a acelerar sus reformas para cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028

La Comisión valora los avances llevados a cabo por Montenegro y da un tirón de orejas a Georgia, que «sabotea» su camino hacia la UE

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

Cada año la Comisión Europea revisa los progresos de los países candidatos a entrar en la Unión Europea (UE), un informe anual que sirve para ... acercar o alejar las aspiraciones europeas de estas regiones. En su informe, Bruselas concluye que Ucrania ha llevado a cabo avances significativos, pero que Kiev debe acelerar sus reformas para cumplir su objetivo de cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028. Del resto de países destaca la valoración positiva que el Ejecutivo comunitario hace de Montenegro y el suspenso que da a Georgia, que está «saboteando» su camino para entrar en el bloque comunitario. La institución trasladará ahora sus recomendaciones al Consejo Europeo, que decidirá los siguientes pasos en el proceso de adhesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  4. 4

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  5. 5 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  8. 8

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bruselas urge a Ucrania a acelerar sus reformas para cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028

Bruselas urge a Ucrania a acelerar sus reformas para cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028