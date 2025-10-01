El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías alemanes en Berlín. EFE

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

La Fiscalía Federal les acusa de preparar atentados contra objetivos israelíes y judíos en Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31

La Policía alemana ha detenido este miércoles en Berlín a tres presuntos activistas de la organización radical palestina Hamás, a los que se ha ocupado ... armamento con el que planeaban realizar atentados contra objetivos judíos en Alemania. La Fiscalía Federal ha informado de que a los detenidos les han sido intervenidas «varias armas, entre ellas un fusil de asalto Kalaschnikov AK47, así como varias pistolas y numerosa munición».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  5. 5 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  6. 6

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  7. 7

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  8. 8 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  9. 9

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  10. 10

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas