El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Violencia. Un agente hace guardia junto a cuatro vehículos policiales incendiados frente a la comisaría de Cavaillon durante una operación antidroga. AFP

Francia sube el tono en la guerra contra la droga

«Es una amenaza existencial». Las autoridades galas multiplican las medidas para hacer frente al rampante comercio ilegal de estupefacientes: crean una fiscalía específica y encierran a los grandes narcos en la misma prisión

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

La consideran un símbolo de su voluntarista política contra el narcotráfico. La prisión de alta seguridad de Vendin-le-Veil, en el norte de Francia, ... abrió sus puertas el 22 de julio. Las autoridades galas quieren encerrar en ese centro penitenciario «a los 100 principales narcotraficantes del país», según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. «Ya han llegado 79 detenidos» a esa prisión, informó hace unos días el dirigente conservador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  2. 2 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  3. 3 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  4. 4

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  5. 5

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  6. 6

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  7. 7

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  8. 8

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Francia sube el tono en la guerra contra la droga

Francia sube el tono en la guerra contra la droga