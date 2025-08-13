Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

La cumbre virtual sobre la guerra de Ucrania convocada este miércoles por el canciller alemán se desarrollará desde una sala secreta del Gobierno en Berlín. ... Así lo ha publicado el diario 'Bild', en cuyas páginas se afirma que Friedrich Merz ha elegido un «piso secreto» en coordinación con los servicios secretos con el fin de que la conferencia no pueda ser espiada por la Inteligencia rusa. La preocupación es máxima, especialmente después de que unos investigadores estadounidenses hayan encontrado ciertas evidencias rusas en un ataque al sistema informático de la Corte federal de Estados Unidos.

Dentro de la sala están el canciller y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto con un grupo reducido de asesores. Ninguno ha podido introducir móviles u otros aparatos electrónicos. La habitación está insonorizada e incluso carece de ventanas. El paroxismo de la Guerra Fría. La Inteligencia alemana no quiere correr riesgos después de los repetidos asaltos y operaciones cibernéticas clandestinas llevadas a cabo por 'hackers' rusos.

Si se cumple el programa, los dos líderes se han conectado ya por videoconferencia con el resto de los participantes: el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la jefa del Gobierno italiana, Georgia Meloni; el 'premier' británico, Keir Starmer; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el mandatario finlandés Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Fuentes gubernamentales han informado este mediodía que el presidente español también tomaría parte en la reunión virtual ya que España figura entre los treinta países alineados con la denominada 'coalición de voluntarios'. Sin embargo, su presencia no figuraba este martes en la invitación cursada por Merz a sus aliados, todos ellos países con un importante peso en el continente y más afines a la alianza con Trump.

Después de esta primera ronda estrictamente europea, está previsto que se sume el presidente de EE UU, a partir de las cuatro de la tarde. El líder republicano considera a sus interlocutores «personas excepcionales que desean cerrar un acuerdo».

En realidad, la principal pretensión de esta conferencia es presentar a Trump el punto de vista europeo sobre un proceso de normalización en Ucrania y tratar de asegurarse de que el inquilino de la Casa Blanca coincidirá con su visión durante la reunión con el presidente ruso, Volodímir Zelenski, el próximo viernes en una base militar norteamericana en Alaska.

La conferencia multilateral tiene lugar en un momento de debilidad para el ejército ucraniano, cuyas defensas han sido desbordadas en una parte del frente de Donetsk y permitido a algunas unidades rusas penetrar varios kilómetros hacia el interior. Después de poner a prueba la línea de defensa de las tropas locales durante semanas, los invasores encontraron este fin de semana una «brecha de seguridad» por la que se han colado varios grupos de entre 10 y 30 soldados. La brecha fue localizada en varios puntos donde los ucranianos todavía no habían conseguido armar torres defensivas y trincheras, ni disponían de pilotos de drones para repeler los asaltos.

Según interpretan los analistas militares occidentales, existe un riesgo evidente de que la incursión abra la puerta a que los rusos asedien los dos único feudos que le quedan a Kiev en esta provincia. De momento, las autoridades ucranianas han comenzado a evacuar a las mujeres, los niños y los ancianos de varias poblaciones. Los expertos creen que, con este avance sorpresivo, Putin trata de ganar territorio para situarse en la mejor posición en caso de tener que negociar con Zelenski.

El dirigente ucraniano ha llegado a Berlín este miércoles pisando fuerte. Ha asegurado ante los medios que Moscú intenta reposicionar al menos a 30.000 soldados para iniciar una nueva ofensiva en septiembre, por lo que ha mostrado sus dudas sobre lo que Putin pueda decir el viernes en favor de firmar una tregua, En segundo lugar, ha dicho que instará a Trump a dejarle participar en el cara a cara con el líder ruso en Alaska, una solicitud prácticamente imposible de materializarse.

El Kremlin ha manifestado que su postura sobre la guerra y las condiciones para finiquitarla no han cambiado en absoluto. Putin probablemente exigirá la retirada de las tropas ucranianas de las cuatro provincias del Donbás donde ha hecho algunas conquistas territoriales, con el fin de anexionárselas, como hizo con Crimea en 2014. Sin eso, Rusia no contempla ni siquiera un alto el fuego.