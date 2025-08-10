El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de las fuerzas de seguridad alemanas, en una imagen de archivo. AFP

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

El autor de los hechos es un hombre de 41 años que ya ha sido detenido

T. Nieva

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:18

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas tras un enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado por la noche en ... un bar del centro de Geldern, una ciudad en el oeste de Alemania, según han informado fuentes policiales.

