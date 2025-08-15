El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a «muy alta velocidad»

T. Nieva

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07

La Policía danesa ha informado este viernes de que una persona ha muerto y al menos 16 han resultado heridas tras descarrilar un tren entre ... las localidades de Kliplev y Tinglev, en el sur de Dinamarca, en el que iban a bordo aproximadamente 95 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    Lo que falta del Frente Marítimo
  8. 8

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  9. 9

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca