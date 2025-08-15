Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca
Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a «muy alta velocidad»
T. Nieva
Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07
La Policía danesa ha informado este viernes de que una persona ha muerto y al menos 16 han resultado heridas tras descarrilar un tren entre ... las localidades de Kliplev y Tinglev, en el sur de Dinamarca, en el que iban a bordo aproximadamente 95 personas.
Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a «muy alta velocidad», dejando la parte delantera afectada. Los servicios de emergencia se han trasladado al lugar para tratar a las víctimas y al menos dos personas han sido evacuadas al hospital en helicóptero, han recogido medios daneses.
La empresa Ferrocarriles Estatales Daneses ha informado en un breve mensaje publicado en la red social X que el servicio permanecerá interrumpido hasta este domingo entre las localidades de Tinglev y Sonderborg debido al descarrilamiento del tren.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.