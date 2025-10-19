El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un misil Tomahawk es disparado desde un submarino. EFE

Ucrania dice adiós al Tomahawk

Volodímir Zelenski esboza un 'plan B' ante la renuencia de Washington a entregarle los misiles: detener la guerra en la línea actual y que su país tenga un papel clave en la defensa de Europa

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

No ha habido ni un solo reproche ni declaración altisonante tras la reunión de las delegaciones estadounidense y ucraniana en la Casa Blanca, a la ... que Volodímir Zelenzki acudió el viernes con la esperanza de lograr misiles Tomahawk y se marchó sin ellos. El líder kievita ya sabía que su objetivo cursaba a la baja tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin veinticuatro horas antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  2. 2

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  3. 3

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  4. 4

    Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»
  5. 5

    David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»
  6. 6 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  7. 7

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  8. 8 La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje
  9. 9

    La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira
  10. 10 Tren a Bilbao: un proyecto «irrenunciable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ucrania dice adiós al Tomahawk

Ucrania dice adiós al Tomahawk