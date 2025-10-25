El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En el segundo día de las protestas de la generación Z contra la corrupción los manifestantes incendiaron el Parlamento de Katmandú. Europa Press

Los hijos de la frustración

La generación Z rompe con las señas de identidad de sus predecesores y extiende sus protestas por todo el mundo

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:29

La mariposa ya no necesita esforzarse. En el siglo XXI, no debe aletear vigorosamente para provocar un huracán en sus antípodas. Las redes sociales transportan ... esa agitación acelerando la teoría del caos. Lo que resulta complejo es señalar cuándo y dónde comienza ese batir, el momento y el lugar en el que se produjo la primera protesta protagonizada por los miembros enfurecidos de la generación Z. Tal vez fue en Myanmar en 2021, quizás en Sri Lanka un año después. Lo cierto es que la propagación se ha intensificado en los últimos dos años, con manifestaciones más o menos violentas y exitosas en países tan diferentes y lejanos entre sí como Filipinas, Nepal, Mongolia, Marruecos y Madagascar. ¿Pero quiénes son estos lepidópteros de última hornada? Tratamos de caracterizar a los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012.

