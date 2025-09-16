El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rebelde hutíes en el funeral de uno de los milicianos. Efe

Israel bombardea un puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen

El ejército hebreo interceptó un misil lanzado por este grupo apoyado por Irán

T. Nieva

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:31

Israel ha bombardeado este martes el puerto yemení de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes. Es el último ataque de la tropas hebreas contra los ... milicianos respaldados por Irán, tras el asesinato del primer ministro hutí el mes pasado en la capital, Saná. Horas después de esta acción, el ejército de Tel Aviv aseguró que había interceptado un misil lanzado desde Yemen. Las sirenas sonaron en Jerusalén y otras zonas del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  8. 8

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Israel bombardea un puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen

Israel bombardea un puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen