El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cardenal Pierbattista Pizzaba, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. AFP
Pierbattista Pizzaballa

Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»

En esta entrevista exclusiva, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Oriente medio critica la inacción internacional para acabar con la guerra

Adolfo García Ortega/ Noga Tarnopolsky

Jerusalén

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:32

Pierbattista Pizaballa es el Patriarca Latino de Jerusalén, lo supone que representa a la Iglesia Católica en uno de los lugares más conflictivos del planeta ... y allí tiene que colaborar con musulmanes y judíos la vida diaria de lugares sagrados de las tres religiones. En los primeros días de la guerra, se ofreció a Hamás a cambio de los rehenes hebreos que había tomado el 7 de octubre. Hamás le ignoró. En julio de este año, el Ejército israelí atacó la única iglesia católica de Gaza, matando a tres personas. Su voz volvió a elevarse contra la barbarie. En esta entrevista exclusiva concedida al escritor español Adolfo Garcia Ortega y a la periodista Noga Tarnopolsky, el cardenal se muestra pesimista sobre el futuro en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2

    La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera
  3. 3 Localizado en buen estado el madrileño de 70 años perdido ayer en Isla
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  6. 6

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  7. 7 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  8. 8

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  9. 9

    Una ruta gastronómica para tomar el pulso a Castro Urdiales
  10. 10

    Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»

Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»