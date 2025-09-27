El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una familia gazatí entre los restos de una casa destruida en un bombardeo israelí. AFP

EE UU propone un pacto para la paz en Gaza que abre la vía a un futuro Estado palestino

El plan que Trump ha trasladado a los países árabes entierra a Hamás, ofrece una fuerza multinacional como garantía de seguridad a Israel y unifica Gaza y Cisjordania bajo una nueva autoridad palestina

M. Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:57

Estados Unidos abre la puerta a un futuro Estado palestino y propone que los gazatíes se queden en la Franja en el último plan que ... la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa en el conflicto entre Israel y Hamás. Los dos objetivos parecen antagónicos con la estrategia que la Administración de Donald Trump ha defendido hasta ahora, sobre todo a raíz de su polémico proyecto de creación de una 'Riviera de Oriente Medio'. Y, sin embargo, son los apartados principales del plan de 21 puntos que Washington ha presentado a los gobiernos de Oriente Medio para zanjar el la guerra.

