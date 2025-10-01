El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Gobierno a su llegada este miércoles a la cumbre informal de la UE que se celebra en Copenhague. Reuters / Piroschka van de Wouw

Sánchez, sobre la seguridad de la flotilla: «Espero que Netanyahu no represente ninguna amenaza»

El presidente del Gobierno asegura que los activistas que intentan hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza desde el Mediterráneo tendrán «toda la protección diplomática» después de reclamar el Ejecutivo que no se adentren en la zona de exclusión

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:24

El Gobierno reclamó anoche expresamente a la flotilla solidaria que se dirige a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión establecida ... por el ejército israelí porque hacerlo pondría «en riesgo severo» su seguridad y porque la fragata de la Armada 'Furor', enviada para darles asistencia, no podrá en ningún caso rebasar ese límite para rescatarlos. Pero Pedro Sánchez envió también hoy un mensaje al Gobierno de Benjamin Netanyahu para exigir que no actúe contra los activistas. «No representan ningún peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel no represente tampoco o no provea de ninguna amenaza a esta flotilla», dijo.

