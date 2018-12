Un atentado camino de la cena El periodista de El Diario Montañés Teo San José tuvo que refugiarse en una cafetería del mercado navideño de Estrasburgo tras el atentado de ayer TEODORO SAN JOSÉ Santander Miércoles, 12 diciembre 2018, 15:31

Un once. Un día once. Otro día once maldito. Pero nosotros, ajenos a esas coincidencias, decidimos aprovechar el rato libre de la tarde antes de ir a cenar con un grupo de periodistas españoles para ver y dar un paseo por el Marché de Noel, como miles de personas en la 'capital de la navidad', que es como llaman a Estrasburgo por su famoso mercado navideño.

Acababan de sonar las campanas de la catedral dando las ocho de la tarde. La hora en la que los puestos comienzan a plegar y cerrar. Y de repente, el atentado (esto lo supimos más tarde). Al poco, vemos a mucha gente corriendo frente a nosotros, despavorida. Preguntamos a unos que vienen a toda mecha llevando en las manos bolsas, tablas y plásticos. No sé. Sinceramente, pensé que se trataba de una redada contra los 'manteros' y que estos salían de alli pies en polvorosa.

-¿Qué ocurre?, le pregunto a una mujer. ¿Os persigue la poli? , digo ingenuo.

-No, nooooo, nos gritan. ¡Es una persona, no sabemos quién. Va con una pistola en la mano ! Y nos dice esto al tiempo que hace el gesto con la mano de una pistola apuntando al aire.

En aquel momento dudamos (Ángeles, de El Mundo; Mikel, de El Independiente, y el que suscribe) si ir contracorriente o sumarnos a la masa que huía. Dudamos entre nuestro sentimiento de periodistas de ir a ver qué ocurría de verdad y el del sentido común que te invitaba a salvar el pellejo.

Fueron, no sé, dos o tres segundos de duda. Nos miramos los tres compañeros que íbamos, hicimos un gesto con la cabeza y con la segunda oleada de gente que venía frente a nosotros, aún más numerosa que la primera, iniciamos la retirada. Una salida por pies contenida, tratando de mantener la calma, pero sin disimular. Sin esprintar, pero sin parar. Fueron cien, quizá doscientos metros, giramos una esquina y a un lado vimos una cervecería en la que entraba gente a tutiplén y comenzaba a cerrar la puerta. Ahí nos metimos. Y ahí pasamos más de cuatro horas de todos los colores.

La orden de la Gendarmería, que llegó después para todo el mundo, era que la gente se quedara y encerrara en su casa y que los locales públicos, como el nuestro, cerrara y no dejara salir a nadie. Ahí quedamos encerrados. Curiosamente, buena parte de los que ya llevaban un tiempo en el local parecían muy distraídos, como ajenos al drama, jugando a un juego en línea. Quizá era una forma que tenían de distraer el ánimo. Los demás tampoco despegábamos los ojos de los móviles , pero para ver las noticias y pantallazos que nos iban llegando.