Los diputados conservadores votarán hoy si Theresa May continúa Theresa May. / Archivo La líder defenderá su posición, después de que la presentación de las 48 cartas necesarias desencadene un proceso electoral IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Miércoles, 12 diciembre 2018, 10:26

El grupo parlamento conservador votará esta tarde una moción de confianza sobre el liderazgo de Theresa May, que podría conducir al relevo de la primera ministra, tras cancelar esta semana la votación sobre el Acuerdo de Salida de la UE que pactó con el Consejo Europeo hace tres semanas. El anuncio llega después de que el presidente del comité que gobierna el grupo confirmase que ha recibido más de 48 cartas reclamando el voto.

May ha comparecido en la puerta de su residencia, en Downing Street, y se ha expresado con rotundidad: «Participaré en esa votación con todo lo que tengo». Ha señalado que la apertura de un proceso electoral en su partido crearía riesgos para el cumplimiento del plazo del 'Brexit', que se cumple el 29 de marzo.

En caso de que la moción obtenga mayoría, el relevo de May podría ser rápido si ella se resigna a ejercer de jefa de Gobierno de forma interina y el grupo parlamentario llega a un consenso sobre un candidato. Si no es así, tendrían que convocarse votos sucesivos de los candidatos por el grupo parlamentario para eliminar a los menos votados y, una vez que han quedado dos, tendría que someterse la elección de los afiliados del Partido Conservador por voto postal.

La cancelación del voto y la gira europea han agravado el descrédito de la líder británica porque en ambos casos acentúa un estilo rígido de liderazgo, en el que a menudo se le reprocha que no escucha. Ministros de su Gabinete fueron humillados por tener que insistir el lunes que la votación tendría lugar el martes hasta minutos antes de que se anunciase que el voto se aplazaba.

Tras ser finalmente persuadida de que el Acuerdo de Salida sería derrotado con una diferencia que pondría en peligro la estabilidad del Gobierno, May ha aplazado la votación por un tiempo indefinido y ha emprendido una gira de capitales europeas, que le iba a llevar esta mañana a Dublín. Pero los líderes de la UE dicen que no puede abrirse una nueva negociación y el Parlamento, que no puede obtener nada tan sustancial para cambiar su opinión negativa del Acuerdo.

Candidatos

El Partido Laborista no ha presentado una moción de censura en la Cámara de los Comunes porque su líder, Jeremy Corbyn, creyó el martes que no tenía posibilidad de ganar, pero está analizando 'día a día' la oportunidad de derribar al Gobierno. En ese contexto, diputados que no se habían sumado al intento de los 'brexiters' radicales de derrocar a May en noviembre han enviado ahora sus cartas.

Un derribo de May no garantiza la unidad del Partido Conservador o una mayoría en el Parlamento para ofrecer una salida a la crisis política británica. El exministro de Exteriores, Boris Johnson, es un obvio candidato a sustituirla. Los ministros de Agricultura y Pesca, Michael Gove, o de Interior, Sajid Javid, son nombrados como posibles contendientes, pero antes la mayoría del grupo parlamentario tendrá que derribar a la primera ministra. Si May obtiene una mayoría de votos, no puede presentarse otra moción sobre su liderazgo en un año.