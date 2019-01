Tusk y Juncker avalan a May para que gane el voto sobre el Acuerdo de Salida La primera ministra británica, Theresa May. / Reuters La primera ministra lanza su batalla final para evitar una derrota afirmando que es más probable que no haya 'brexit que una marcha sin acuerdo IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Lunes, 14 enero 2019, 14:16

Theresa May ha iniciado la última fase de su intento de obtener la aprobación del Parlamento para su Acuerdo de Salida de la UE con la publicación de la carta de los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión, Jean-Claude Juncker, reiterando el deseo de la UE de llegar a un rápido acuerdo sobre la futura relación, y alertando del riesgo de que la parálisis lleve a que no se produzca el 'brexit'.

La carta de los presidentes confirma la voluntad de la UE de iniciar la negociación sobre la futura relación inmediatamente después del 29 de marzo, expresa que la Unión «no desea la ver la implementación» de la salvaguarda irlandesa diseñada en el Acuerdo de Salida para evitar la extensión de la frontera en Irlanda y que en caso de que sea necesaria su aplicación sería temporal, y que estos aspectos ya expresados por el Consejo en noviembre tienen fuerza legal para interpretar el acuerdo.

La primera ministra quiere convencer a los unionistas norirlandeses del DUP, hasta ahora aliados de su Gobierno, y a los cerca de 100 diputados de su partido que han expresado públicamente que votarán contra el acuerdo, mañana martes, de que la carta de los presidentes europeos clarifica el aspecto más rechazado de su plan, de tal modo que no puede convertirse en una estructura constitucional indefinida.

La carta subraya el compromiso de los negociadores de la UE para trabajar con ímpetu para avanzar en la estructura de la futura relación antes de que culmine el periodo de transición de dos años en el que se mantendrán los términos actuales- con Reino Unido fuera de la UE- y recuerda que esa transición puede extenderse. Pero no altera la capacidad de Bruselas de negarse a derogar la salvaguarda irlandesa si considera que no hay una alternativa tecnológica o política que evite la creación de una frontera irregular entre la UE y Reino Unido en Irlanda del Norte.

No creer

May ha señalado en su discurso en Stoke-on-Trent, una ciudad en la que el 'out' logró una amplia mayoría en el referéndum de 2016, que, si se rechaza el acuerdo, las dos alternativas son una marcha abrupta de la UE o que el 'brexit' no se produzca. «Siempre he creído que, aunque podríamos lograr que una marcha sin acuerdo finalice con éxito, causaría daño significativo en el corto plazo», ha dicho. Pero «eventos en Westminster en los últimos siete días» le han convencido de que « es más probable que la parálisis del Parlamento desemboque en el riesgo de que no haya 'brexit'.

A preguntas de los medios británicos tras su discurso, la primera ministra se ha negado a especular sobre una posible derrota en la votación y ha dicho que 'no cree' en una extensión del plazo del Artículo 50, que establece el tiempo para alcanzar un acuerdo y confirmar la marcha, al final de marzo, ni tampoco en un segundo referéndum. Los medios señalan que 'no creer' no es lo mismo que descartar.

Las iniciativas de May llegan en un contexto febril. Nueve diputados 'brexiters' han escrito a sus colegas animándoles a votar contra el acuerdo para afrontar una marcha abrupta que lleve a una negociación posterior con la UE sobre su oferta inicial de llegar a una relación similar a la establecida entre la Unión y Canadá. Diputados de varios partidos promueve un proyecto de ley que daría a un comité del Parlamento el poder de convocar votos para medir el apoyo que tienen diferentes alternativas.