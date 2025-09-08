Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos

La incertidumbre internacional, empezando por los vaivenes regulatorios de la administración Trump, obliga a las empresas a repensar algunas de sus decisiones estratégicas. En el ... caso de la automovilística Seat, su dirección anunciaba hace pocas semanas que aplazaba la decisión de entrar en los Estados Unidos con Cupra, una decisión que, por contra, se va a ver compensada con pasos adelante en otros mercados.

Hoy, en un encuentro con la prensa en el marco del Salón del Automóvil de Munich, el CEO interino de Seat/Cupra, Markus Haupt, ha anunciado que Cupra ya trabaja en la entrada en Oriente Medio –Arabia Saudí y Emiratos Árabes, en concreto–, un mercado atractivo tanto por su crecimiento económico como por su relativa cercanía a Europa. El paso adelante en Oriente Medio compensa en parte la decisión de no desembarcar en los Estados Unidos, previsto de inicio sobre 2030. «Ha sido una decisión dura, pero muy madurada, ante un entorno tan cambiante, no es el momento de dar ese paso», ha explicado Haupt.

En marzo del año pasado, en su última comparecencia antes de su abrupta salida, el anterior CEO Wayne Griffiths explicaba que el desembarco en Norteamérica iba a ser no solo comercial sino también como fabricante, en este caso, y con probabilidad, con base en México, aprovechando la infraestructura del grupo Volkswagen allí.

Ahora, el momento invita a la cautela y a cierta contención, más después de que el último semestre Seat/Cupra presentase un resultado operativo de 38 millones, una caída del 90,6% respecto a 2024, lo que se explica en parte por el impacto de los aranceles europeos que gravan al Cupra Tavascán en tanto que se fabrica en China. La supresión, o atenuación, de estos aranceles se sigue negociando con la Unión Europea. «Vamos por el buen camino, estamos al final de la negociación», ha añadido Haupt.

En paralelo al reto de enderezar los números en este ejercicio (el segundo trimestre fue mejor que el primero), la compañía no se detiene en cuanto a mejorar su oferta comercial. Si el domingo enseñaba una primera muestra del futuro Raval, el eléctrico urbano que se fabricará en Martorell junto al ID Polo, y que llegará a los mercados a partir de marzo de 2026, ayer en Munich se presentó también lo que puede llegar a ser el Tindaya, por ahora un proyecto a cinco o seis años de vista, un coche «deportivo, emocionante», que viene a ser una declaración de intenciones de lo que Cupra quiere ser en un futuro.

Todos los esfuerzos de Seat como compañía se centran en Cupra, más rentable, mientras que para Seat como emblema por ahora no hay nuevos modelos previstos, menos aún eléctricos. La esperada decisión de que la UE permitirá los motores de combustión más allá de 2035 es la gran esperanza para la supervivencia de Seat como marca, en tanto que como corporación sigue teniendo en Cupra su motor de crecimiento más potente.