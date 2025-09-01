El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Renault Group en España F. P.

El CEO del grupo Renault renueva su cúpula directiva para acelerar su transformación

Patxi Fernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:47

Tras su reciente nombramiento como CEO de Renault Group, François Provost ha anunciado una reestructuración inmediata en el equipo directivo de la compañía. El objetivo es crear una organización más ágil, que tome decisiones más rápidas y se adapte mejor a los desafíos del mercado.

Para impulsar el crecimiento, Fabrice Cambolive ha sido nombrado Chief Growth Officer, un nuevo cargo desde el que supervisará las marcas Renault y Dacia para maximizar sinergias e ingresos.

En este contexto, Katrin Adt ha sido designada como nueva CEO de Dacia, con la misión de impulsar la electrificación de la marca, reportando directamente a Cambolive.

En el área de ingeniería, se ha creado el puesto de Chief Technology Officer (CTO), que será ocupado por Philippe Brunet. Brunet liderará la innovación y el desarrollo, con el objetivo de acortar los plazos de producción y fortalecer la cadena de valor de los vehículos eléctricos del Grupo. Por su parte, el anterior CTO, Philippe Krief, se centrará plenamente en su rol como CEO de Alpine.

La reestructuración también afecta a otras áreas clave:

Compras: Anthony Plouvier ha sido nombrado Chief Procurement Officer para impulsar la competitividad y profundizar en las alianzas con proveedores.

Fabricación y Calidad: Thierry Charvet amplía su responsabilidad para incluir la Cadena de Suministro, unificando la dirección en estas áreas críticas.

Recursos Humanos: Claire Fanget asume el cargo de Chief People & Organisation Officer, con la tarea de adaptar los recursos humanos a las nuevas necesidades del sector y promover la excelencia en el liderazgo.

Estos nombramientos estratégicos reflejan la apuesta del nuevo liderazgo de Renault Group por una gestión más integrada y enfocada en la eficiencia, con el objetivo de posicionar a la compañía para un futuro de crecimiento sostenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El vertedero de Castañeda estará listo para recibir amianto la próxima primavera
  9. 9

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  10. 10

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El CEO del grupo Renault renueva su cúpula directiva para acelerar su transformación

El CEO del grupo Renault renueva su cúpula directiva para acelerar su transformación