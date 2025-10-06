El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Renault Alaskan, uno de los modelos de la gama de la marca en Colombia F. P.

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

Agencias

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:42

Comenta

El grupo Renault y el grupo asiático Chery Automobile (dueño de marcas como Ebro y Omoda & Jaecoo, que operan en España) están en conversaciones para asociarse en la fabricación conjunta de automóviles en América del Sur en búsqueda de un mayor crecimiento en la región por parte de ambas compañías.

El proyecto de ambas marcas podrían establecerse tanto en Colombia como en Argentina, donde Chery tendría acceso a la red de fábricas existentes de Renault a cambio de proporcionar capital y diseño de productos, según 'Bloomberg News'.

El fabricante de automóviles chino utilizaría la planta de Renault en Envigado (Colombia) para fabricar coches de combustión bajo la marca Renault y el resto vendidos como vehículos Chery.

En la fábrica de Renault en Córdoba (Argentina), Chery estaría considerando invertir en una línea de camionetas híbridas enchufables, con el grupo galo para servir como distribuidor general de los vehículos, aunque ambas propuestas estarían en una fase muy inicial.

Para Renault no sería la primera fusión con otro fabricante asiático en América del Sur ya que, en Brasil, la marca francesa trabaja con Zhejiang Geely Holding Group en la fabricación y venta de modelos eléctricos y otros vehículos de bajas emisiones.

