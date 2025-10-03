El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%) F. P.

El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

Canal Motor

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:57

Comenta

El 'rent a car' ha cerrado los nueve primeros meses del año con un crecimiento en el número de matriculaciones del 19,2% -entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Los datos correspondientes al mes de septiembre se sitúan en los 4.672 vehículos, un 4,6% más que en el mes de agosto de 2025.

Por su parte, el canal de particulares registró durante los nueve primeros meses del año un aumento del 48,5%, hasta las 48.634 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, el acumulado creció un 469%, con 47.033 matriculaciones.

A lo largo del mes de septiembre y, dentro del canal RAC las únicas motorizaciones que crecen son los vehículos puramente eléctricos y los Diésel Mild Hybrid, que experimentan un 23,18% y un 19,29%, respectivamente. Por su parte, las mayores caídas corresponden a los motores de Gas natural comprimido, con una disminución del 100%; seguidos por los vehículos Gasolina/Eléctrico, con un 45,05% menos; y los Gasolina Mild Hybrid, con un 32,84%.

En el cómputo total, a lo largo del mes de septiembre, los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es mayor que la registrada en meses anteriores, alcanzando un 5,80%.

Extremadura se posiciona como la Comunidad con un mayor nivel de crecimiento mensual si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior, (+800%). También destacan los datos de Galicia (+483,33%) y Cantabria (+400%). Por otro lado, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha registran los mayores descensos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  3. 3

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  4. 4 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  5. 5

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  6. 6

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir Â«el fin del genocidioÂ»
  7. 7

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  8. 8

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  9. 9 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería
  10. 10

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

El &#039;rent a car&#039; acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre