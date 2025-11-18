El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El G6 es la apuesta de la marca por los SUV eléctricos FP

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:00

XPeng, fabricante chino de vehículos eléctricos, prevé que sus ingresos del cuarto trimestre se situarán entre 21.500 y 23.000 millones de yuanes (3.03-3.25 mil millones de dólares), por debajo del consenso de los analistas, que estimaba 26.000 millones de yuanes, según datos de LSEG.

La advertencia se produce en medio de una prolongada guerra de precios y una competencia creciente en el mayor mercado automovilístico del mundo, factores que podrían frenar el crecimiento de la compañía. Las acciones de XPeng en Estados Unidos, que se han más que duplicado en 2025, cayeron casi un 3% en la preapertura.

Esta perspectiva más cauta llega a pesar de que XPeng y su rival NIO registraron entregas récord en octubre, mientras que las ventas de Tesla en China cayeron a mínimos de tres años, lo que evidencia el impacto desigual de la guerra de precios en el sector de vehículos eléctricos chino.

Según la analista Rosalie Chen, de Third Bridge, «desde el lanzamiento del Mona M03 el año pasado, combinado con la reducción de inversión en conducción inteligente, XPeng ha perdido atractivo de marca en modelos por encima de 200.000 yuanes». El Mona M03, desarrollado junto al gigante de transporte compartido DiDi, es central para la estrategia de XPeng en el segmento de vehículos eléctricos más asequibles.

Durante un evento de «AI Day» celebrado este mes, XPeng presentó conceptos futuristas de «coches voladores» y robots humanoides destinados a fábricas y almacenes, proyectos que requieren fuertes inversiones en I+D y podrían presionar la rentabilidad a corto plazo.

En el tercer trimestre, XPeng reportó ingresos de 20.380 millones de yuanes, en línea con las expectativas, impulsados por un aumento del 149,3% interanual en las entregas de vehículos. La compañía proyecta que las entregas crecerán entre un 36,6% y un 44,3% interanual. El resultado neto negativo se redujo a 380,9 millones de yuanes, frente a 1.810 millones en el mismo periodo del año anterior.

