El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de la edición deVEM 2024 AEDIVE

Madrid se convierte en el epicentro de la electromovilidad con la Feria VEM 2024

Patxi Fernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:30

La décima edición de la Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM), que se celebra los días 19, 20 y 21 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid, contará con la posibilidad de probar una oferta variada de modelos nuevos de vehículos eléctricos de 4 y 2 ruedas. Varias firmas expositoras han preparado ofertas exclusivas para las operaciones que se cierren durante los días de la exposición.

Algunos operadores de puntos de carga (CPO) presentes también ofrecerán descuentos aplicados a recargas durante el evento.

La feria VEM arrancó en el año 2015, organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), y desde entonces ha sumado 10 ediciones, con esta de 2025, ya que en 2020 se suspendió por el Covid-19.

Este evento contará con la presencia de vehículos como el Renault 5 E-Tech eléctrico, un icono renovado que marca el retorno de uno de los urbanos más queridos. También se exhibirán el SUV eléctrico Ariya y la furgoneta Townstar de Nissan, junto al Alpine A290, un compacto deportivo que simboliza la entrada de Alpine en el mundo de la electrificación.

El público que acuda a la feria podrá conocer y probar otros modelos, como el Cupra Tavascan Endurance, el Renault 4 E-Tech eléctrico y el Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4.

La exposición se completa con la presencia de vehículos de marcas como Mercedes-Benz, Citroën, MG, BYD, Omoda & Jaecoo y Leapmotor, lo que refleja la variedad de opciones disponibles en el mercado. Según Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, la movilidad eléctrica ha pasado de ser una «imposición» a generar «entusiasmo» gracias a la llegada de modelos atractivos y precios más competitivos.

En cuanto a la oferta de dos ruedas, los asistentes podrán probar modelos de firmas como Efun y Velca, esta última con vehículos diseñados y ensamblados en España. La cita también marcará la llegada a Madrid de la motocicleta deportiva Ultraviolette F77 en sus versiones Mach 2 y SuperStreet, que se suma al ecosistema de movilidad expuesto en el evento, que abarca desde vehículos hasta soluciones de recarga y servicios de movilidad.

Esta décima edición de feria VEM se consolida como un ecosistema global de la electromovilidad. Se espera superar la afluencia de 30.000 visitantes del año pasado y consolidar la cita como un referente para el sector y para los ciudadanos que buscan sumarse a la transición hacia un futuro más limpio y eficiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Madrid se convierte en el epicentro de la electromovilidad con la Feria VEM 2024

Madrid se convierte en el epicentro de la electromovilidad con la Feria VEM 2024