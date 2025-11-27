814Trail, la escuela de moto trail más grande de Europa, abre sus puertas en Madrid

V. D. Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

814Trail nace para ofrecer una formación trail a motoristas que deseen ampliar sus conocimientos al manillar más allá del asfalto. Sus instalaciones incluyen tres circuitos permanentes en la Comunidad de Madrid, todos ellos con los permisos oficiales para la práctica del trail. Más de 50 hectáreas con trazados para todos los niveles que permitirán a los alumnos evolucionar desde sus primeros pasos hasta la competición. Valdemorillo, San Martín de la Vega y Arroyomolinos serán los epicentros de esta nueva experiencia formativa.

No es necesario tener moto ni equipamiento propio. 814Trail pone a disposición de sus clientes una flota de Aprilia Tuareg 660 y motos de menor cilindrada. Cada semana, los usuarios encontrarán cursos, rutas, formaciones y un concepto de entrenamiento llamado «Gym Trail», diseñado para ponerse en forma montando en moto.

Además de su oferta formativa, 814Trail dispone de un servicio de alquiler de motos, ideal tanto para quienes quieren vivir la experiencia de manera individual como para grupos. Sus Aprilia Tuareg 660 están disponibles para cursos, rutas y actividades específicas, facilitando el acceso al mundo trail a cualquier persona, tenga o no moto propia.

La escuela también ofrecerá viajes de aventura por España, Portugal, Marruecos, Rumanía o Islandia, además de rutas de media jornada para quienes, con poco tiempo, buscan experiencias rápidas. Estas expediciones podrán realizarse tanto con motos de la escuela como con la moto propia del cliente, siempre guiados por sus monitores.

Las instalaciones de 814Trail están abiertas a empresas y grupos que quieran organizar actividades de team building, talleres, formaciones, jornadas con clientes o acciones corporativas sobre dos ruedas.

Al frente de este proyecto se encuentran Julio López, empresario y piloto, como fundador y CEO, y Jorge Torrecillas, su director tras más de 20 años al frente de medios de comunicación de motor y gestión de patrocinios.

Julio López, CEO de 814Trail: «Tras la exitosa experiencia con la escuela de Motocross 8.14 Army, que ya es la referencia en Europa, creemos firmemente que este es el momento perfecto para lanzar el proyecto. El sector del trail vive el mejor periodo de su historia: se venden más motos de aventura que nunca, pero la mayoría de sus usuarios no sabe cómo entrar al campo con ellas. Nosotros vamos a enseñarles a disfrutar de verdad de sus motos, a llevar su pilotaje al siguiente nivel y, sobre todo, a hacerlo de forma segura. No solo van a vivir experiencias increíbles: van a descubrir un nuevo mundo. Como reza el lema de la escuela: entra la persona, sale el héroe».