Harley-Davidson convoca un año más a sus fans en el European Bike Week de Austria

Todo está listo en Faak am See para una semana de motocicletas, entretenimiento en vivo y experiencias. El festival de motocicletas europeo que se celebra del 2 al 7 de septiembre de 2025 en Austria convoca un año más a todos los amantes de las dos ruedas en general, y a los fanáticos de Harley-Davidson en particular, pues el evento contará con una gran variedad de propuestas de la firma americana, exhibiciones de productos, experiencias de conducción y entretenimiento en vivo en el corazón del impresionante paisaje de Carintia.

En el centro de la Harley Village, de 40.000 metros cuadrados, se encontrará la Harley-Davidson Expo, donde se presentarán los modelos más recientes de 2025 en las categorías Grand American Touring, Cruiser, Sport y Adventure Touring. El foco estará puesto en la exclusiva Gray Ghost Fat Boy, un homenaje al legado de diseño de Willie G. Davidson.

Para los amantes de la aventura, vuelve la Zona Pan America Adventure, con más desafíos y emociones fuera del camino. Operada por los instructores de Harley-Davidson, Ralf Wiesenfeller (Alemania) y Marco Belli (Italia), esta área contará con entrenamientos prácticos de off-road, pruebas dinámicas de manejo y demostraciones expertas con la Pan America 1250 Special. La leyenda del rally, Joan Pedrero (España), también regresará para demostraciones en vivo y sesiones de preguntas y respuestas con los asistentes.

Los visitantes que deseen probar de primera mano los modelos más recientes de Harley-Davidson pueden dirigirse a la Zona de Pruebas, donde una amplia gama de motocicletas 2025 estará disponible para test rides. Para quienes no tengan licencia de moto, los simuladores Jumpstart y Race Simulator ofrecen la oportunidad de experimentar la emoción de acelerar una Harley-Davidson estacionaria. Mientras tanto, habrá tours guiados gratuitos por las impresionantes carreteras alpinas de Carintia y Eslovenia, dirigidos por el H.O.G. Carinthia Chapter de miércoles a viernes.

Motociclistas, familias y fans encontrarán más de 100 expositores, puestos de comida y bebida, constructores de motos personalizadas y mucho más, ofreciendo algo para cada tipo de motociclista o asistente al festival. La energía se mantiene hasta altas horas de la noche con más de 30 bandas en vivo actuando en los escenarios Harley Bar y Saloon Bar, con presentaciones cargadas de energía como Stiletto, Kraig Nienhuis, Strongbow, Overlaps, Cindy & the Rock History, y Fahrenheit durante toda la semana. El entretenimiento nocturno se intensifica con espectáculos de fuego los viernes y sábados por la noche.

Otros puntos destacados incluyen el Custom Bike Show, con entrada gratuita, que tendrá lugar el viernes 5 de septiembre en una nueva ubicación: la hermosa ciudad de Villach, a solo 20 minutos en moto del lugar principal en Faak am See. Ubicado en el Hauptplatz empedrado de Villach, que se cerrará al tráfico para la ocasión, el evento promete una experiencia vibrante e inmersiva para los entusiastas de las motos personalizadas.