El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
XYTE ONE F. P.

Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional

Canal Motor

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:00

La empresa alemana XYTE Mobility presenta el revolucionario vehículo eléctrico XYTE ONE, que ya está disponible en Madrid y Barcelona, como una alternativa vanguardista y sostenible a los vehículos urbanos tradicionales.

Está equipado con un motor que entrega 19 kW (25 CV) y un par motor de 55 Nm, y cuenta con limitador electrónico a 99 km/h, suficiente para vías urbanas e interurbanas. Su transmisión automática está integrada en el basculante trasero e incorpora marcha atrás.

Su batería de 7,6 kWh proporciona una autonomía de hasta 112 km (ciclo WMTC) y la carga de 20 al 80 % se completa en apenas 2,2 horas.

El puesto de conducción está equipado con una pantalla táctil de 10 pulgadas que centraliza toda la información del vehículo. Además, incluye conectividad LTE y Bluetooth para navegación avanzada, seguimiento remoto y gestión a través de una app.

La iluminación es completamente LED, y el sistema de suspensión con doble trapecio y amortiguadores verticales aporta estabilidad.

Con una altura de asiento de 63 cm, el acceso es cómodo. El peso es de 206 kg (incluyendo la batería) y su distancia entre ejes de 158 cm, lo que se traduce en aplomo en curvas y frenadas. Además, su radio de giro de 601 mm lo hace muy ágil en calles estrechas y giros cerrados.

El XYTE ONE tiene una presencia visual contundente gracias a su ancho de vía delantero de 65 cm y neumáticos de 14 y 15 pulgadas.

XYTE Mobility lanza el XYTE ONE con una promoción especial de 10.750 € + IVA (13.008 € IVA incluido) para las primeras 500 reservas. Además, puede conducirse con el carnet B de coche y sin necesidad de llevar casco, permitiendo acceso sin restricciones a las zonas de bajas emisiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  5. 5

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  6. 6

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  7. 7

    Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional

Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional