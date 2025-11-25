El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

MADRID X MOTO 2026

MADRID X MOTO 2026: La emoción del motor vuelve a la capital

Canal Motor

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:15

Del 10 al 12 de abril de 2026, el universo de las dos ruedas tiene una cita en MADRID X MOTO, el Salón Comercial de la Motocicleta, que se celebrará en las instalaciones de La Torre – Ciudad del Conductor.

Durante tres días, los aficionados, usuarios y amantes de las motos podrán vivir, probar y sentir la pasión por las dos ruedas en un entorno creado para disfrutar. Concesionarios, marcas y profesionales se darán cita para mostrar las últimas novedades, ofrecer pruebas de producto, demostraciones en vivo y actividades.

Los visitantes encontrarán todo en un mismo lugar —motos, equipamiento, accesorios, experiencias, charlas, homenajes y encuentros— en un ambiente que invita a compartir la afición y descubrir nuevas formas de moverse y disfrutar sobre dos ruedas.

«Queremos que el visitante sienta que aquí puede tocar, probar y elegir su próxima moto, hablando directamente con quienes realmente entienden su pasión», destaca Pablo Elvira, coorganizador del evento. «MADRID X MOTO representa el regreso de un formato ferial pensado para la gente, para quienes viven la moto cada día y buscan una experiencia auténtica», añade Jordi Bracons, también al frente de la organización.

El evento está impulsado por Expo Motor Events y Kando I-Vents, dos empresas con amplia trayectoria en el ámbito ferial y del motor, que unen fuerzas para ofrecer un proyecto innovador, independiente y con visión de futuro, diseñado para crecer y consolidarse como una cita anual de referencia.

El horario de viernes y sábado es de 10:00 a 21:00 h, y el domingo, de 10:00 a 20:00 h, con un precio por entrada de 10 €.

