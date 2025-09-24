El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Montesa Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R y 4Ride Montesa press

Montesa desvela su renovada gama compuesta por las Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R y 4Ride

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:30

Montesa ha presentado sus novedades 2026, adaptadas al cumplimiento de la normativa Euro 5+: Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R y 4Ride (se discontinúa la versión Race Replica de la Cota 301RR). Toda la gama estará disponible en los concesionarios a partir de este próximo mes de octubre.

Toda la gama Montesa se fabrica en exclusiva en las instalaciones de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde se llevan a cabo todos los procesos de producción: desde el ensamblaje del motor y la inyección de plásticos, hasta la fabricación del bastidor de aluminio, el depósito de gasolina y el basculante.

Montesa Cota 4RT 301RR 2026 (10.500 €)

Montesa Cota 4RT 301RR 2026 montesa press

El buque insignia de Montesa conserva sus especificaciones que la convierten en una de las trialeras más premium. La gran novedad es su decoración completamente nueva en colores turquesa, magenta y blanco.

Conserva su potente motor de 298cc, heredado de la moto del Mundial de Trial2, así como componentes de alta gama como la tija de horquilla mecanizada, el silencioso y bastidor de aluminio, los frenos lobulados de alto rendimiento y los protectores de carbono.

Montesa Cota 4RT 260R 2026 (8.000 €)

Montesa Cota 4RT 260R 2026 montesa press

Esta equilibrada trialera mantiene las especificaciones técnicas del modelo anterior. Comparte con la 301RR muchos componentes de alta gama, como las suspensiones Showa, el silencioso y el bastidor de aluminio y un diseño inspirado en la competición.

Para 2026, presenta una nueva decoración en línea con la 301RR, pero en una paleta más clásica y fiel al ADN Montesa: rojo, negro y blanco.

Montesa 4Ride 2026 (8.250 €)

Montesa 4Ride 2026 montesa press

La polivalente 4Ride 2026 orientada al trial excursión, incorpora un nuevo escape y el silencioso de aluminio compartido con las Cota.

Además, para 2026 se estandariza el caballete lateral del modelo Cota. Otro cambio significativo es la nueva decoración en blanco y negro con detalles dorados, que se complementa con unas llantas anodizadas en color oro.

Nueva gama de accesorios Montesa

Ya está disponible en los concesionarios Montesa una nueva gama de accesorios diseñada para los modelos Cota y 4Ride. La colección incluye alfombras, caballete (próximamente), asientos y una funda protectora, todos con un diseño en rojo y negro.

