El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los nuevos modelos Dimentro llegan a España dimentro press

La nueva marca Dimentro aterriza en España con tres modelos 100% eléctricos

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:53

Comenta

De la mano del importador Wellta Motors, que ya comercializa en exclusiva en España marcas como FELO Moto y LETBE, llega la nueva firma Dimentro que, en una primera fase, aterriza en el mercado nacional con tres modelos 100% eléctricos, pensados para cubrir desde la movilidad urbana hasta la conducción más extrema. La gama incluye dos scooters con baterías extraíbles y un modelo off-road de altas prestaciones.

El Dimentro DM-E1 es un ciclomotor eléctrico urbano puede conducirse desde los 15 años con licencia AM. Equipado con un motor en rueda y una potencia pico de 4 kW, es ideal para desplazamientos diarios. Su batería extraíble ofrece hasta 90 km de autonomía. Su precio es de 2.890 €.

El Dimentro DM-E3 es equivalente a una 125cc, alcanza una potencia pico de 7 kW y una velocidad máxima de 95 km/h, gracias a su motor central. Está disponible en versiones de una o dos baterías extraíbles, con autonomías de hasta 180 km y un tiempo de carga de solo 3,5 horas. Parte de un precio de lanzamiento de 3.200 €, o 3.900 € en su versión de doble batería. Incluye tecnologías como control de crucero, doble mando inalámbrico y conectividad multimedia.

Dimentro DT PRO dimentro press

La Dimentro DT PRO es similar a una moto de enduro de 125cc. Ofrece una potencia pico de 13 kW y hasta 120 km de autonomía. Su batería se carga en solo 3 horas, y su precio de lanzamiento es de 5.600 €.

Edu Blanco, Presidente de Wellta Motors: «Nuestro objetivo es consolidarnos como uno de los mayores importadores de motocicletas en Europa, y la incorporación de Dimentro nos acerca un paso más a esa meta. Con esta nueva gama reforzamos nuestra apuesta por la movilidad eléctrica, ofreciendo a los clientes una alternativa real: motos con baterías extraíbles, gran autonomía y un diseño adaptado a las necesidades de las ciudades actuales. Con Dimentro buscamos ampliar nuestro porfolio con productos tecnológicos, competitivos y prácticos, pensado tanto para el uso diario como para quienes buscan una solución de movilidad sostenible y accesible».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  6. 6

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  7. 7 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  10. 10

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La nueva marca Dimentro aterriza en España con tres modelos 100% eléctricos

La nueva marca Dimentro aterriza en España con tres modelos 100% eléctricos