Nueva Voge 625R, una apuesta fuerte en el segmento de las naked de media cilindrada

Después de completar sus gamas Adventure y Scooter, con cinco modelos disponibles en el mercado español en cada una de las categorías, la firma china Voge continúa ahora su desembarco en el segmento de las naked. Tras la presentación de la 125R, llega su hermana mayor, la 625R, una moto cargada de interesantes ingredientes y un sorprendente precio que la predestinan a sacudir el segmento, el de las nakeds de media cilindrada. Se dirige a usuarios que busquen una moto versátil, accesible y cómoda para el uso diario al mismo tiempo que efectiva para una conducción deportiva en carretera.

La 625R está impulsada por el mismo motor de la 625DSX, un bicilíndrico en paralelo, con distribución DOHC, refrigeración líquida y potencia máxima de 64 CV a 9.000 rpm y un par motor de 58 Nm a 6.500 rpm. Su cigüeñal está calado a 270º, buscando un tacto similar al de un motor en V, y cuenta con eje de equilibrado, que reduce vibraciones primarias.

La parte ciclo cuenta con elementos de primer nivel, como unas suspensiones Kayaba (KYB) compuestas por horquilla invertida delantera y monoamortiguador trasero sobre bieletas, un sistema de frenado Nissin con doble disco delantero de 298 mm con pinza de doble pistón y disco trasero de 240 mm, o unos neumáticos Pirelli montados de 17 pulgadas (medidas 120/70 y 160/60) sobre llantas de aleación ligera. El chasis es de tipo tubular en acero.

A nivel tecnológico, la Voge 625R incorpora un paquete electrónico completo pues cuenta con pantalla TFT a color de alta resolución, con conectividad para smartphone y navegación Turn by Turn, dos modos de conducción, control de tracción desconectable, iluminación Full LED, y toma USB de carga rápida, útil para navegación y dispositivos móviles.

Ampliar Pantalla TFT a color de alta resolución de la Voge 625R

El diseño de la 625R destaca por su líneas afiladas y musculosas, y su color negro refuerza esa imagen deportiva. La altura del asiento es de 795 mm, su peso en seco es de 185 kg y su depósito de combustible ofrece 16,5 litros de capacidad.

La Voge 625R ya está disponible en la red de Vendedores Autorizados Voge, en su versión estándar de 64 CV y también en versión limitada a 35 kW, apta para el carnet A2. Su precio de lanzamiento es de 5.184 €.