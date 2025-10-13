Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta
Canal Motor
Lunes, 13 de octubre 2025, 17:49
Ultraviolette, el fabricante indio de motocicletas eléctricas de alto rendimiento, llega a España. Sus dos grandes novedades, las F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya están disponibles en el mercado español. La llegada a España de Ultraviolette se produce tras sellar una alianza estratégica con Rhino Electric Motors -propietaria del fabricante español Velca- que actúa como importador y distribuidor oficial en nuestro país, un socio con conocimiento del mercado local y una red comercial capaz de acompañar su objetivo global. Bajo el lema «Fabricado en India, para el mundo», el fabricante indio inicia así una nueva etapa.
La entrada en el mercado español se realiza con los modelos F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON. Equipadas con una batería de 10,3 kWh, ofrecen hasta 231 km de autonomía (WMTC) y una aceleración de 0 a 60 km/h en apenas 2,8 segundos, con picos de potencia de 30 kW y una velocidad máxima de 144 km/h. La carga del 20 % al 80 % puede completarse en tan solo 2,5 horas con el cargador rápido incluido.
Ofrecen tres modos de conducción –Glide, Combat y Ballistic–, un control de tracción de 4 niveles, frenada regenerativa con 10 niveles configurables, Dynamic Stability Control (UV D.S.C) y sistema de ayuda en pendiente (Hill Hold). Todo ello respaldado por un sistema ABS de canal simple o doble, y complementado con pantalla TFT de 5», conectividad avanzada, actualizaciones OTA, historial de rutas, antirrobo y asistencia para aparcamiento.
Ambos modelos pueden conducirse con carné A1 o con carné B de turismo con más de tres años de antigüedad.
Ultraviolette ofrece ambos modelos a un precio especial para todas las reservas anticipadas realizadas durante el lanzamiento en septiembre de 2025: la F77 MACH 2 RECON está disponible desde 9.990 € y la F77 SuperStreet RECON desde 10.390 €, con varias opciones de color a elegir.