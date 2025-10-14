El Jeep que buscas si quieres ciudad y aventura: Se llama Avenger e-Hybrid

N. S. Martes, 14 de octubre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Hay un Jeep que se siente cómodo tanto en carretera como fuera de ella. Es el más pequeño de la gama, pero no por ello capaz. El Avenger e-Hybrid, por un lado, cuenta con funciones híbridas (recuperación de energía y propulsión eléctrica a baja velocidad) y las características tecnológicas como la conducción asistida; y, por otra, tiene capacidades todoterreno gracias a su «selec-terreno», control de descenso de pendientes, distancia al suelo y ángulos off-road.

Así, el nuevo Avenger e-Hybrid ha sido diseñado para ser el primer punto de entrada a la electrificación. Emplea un tren motriz basado en un sistema híbrido ligero de 48 V capaz de ofrecer una experiencia híbrida casi completa. Un motor de combustión interna de 100 CV junto con un motor eléctrico de 21 kW se integra en una transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades y un arrancador de correa de 48 V para una transición suave a la propulsión eléctrica que también produce un mayor ahorro de CO2. La batería de iones de litio de 0,9 kWh se encuentra debajo del asiento del conductor, sin afectar al espacio interior, que sigue siendo el mismo que el del Avenger de gasolina.

El nuevo Avenger e-Hybrid reduce significativamente el consumo de combustible y, a través del sistema de regeneración de frenada, almacena energía para liberarla cuando sea necesario en el ciclo del híbrido. Además, la transmisión automática electrificada integrada en el sistema híbrido de 48 V reduce el consumo de combustible hasta en un 20% en comparación con una transmisión automática convencional. En conjunto, el consumo del sistema híbrido de 48V es del -13% frente al motor térmico, y si consideramos solo la conducción en ciudad, la reducción puede llegar al -28% en ciclo urbano WLTP.

Además, el motor eléctrico y el motor térmico pueden mover el eje delantero de forma independiente. Esto significa que todas las maniobras a baja velocidad se pueden realizar en modo silencioso y totalmente eléctrico durante más del 50% del viaje en conducción urbana, lo que reduce en gran medida el estrés de la conducción diaria. El nuevo Avenger e-Hybrid ofrece un confort de conducción sin fisuras, desde aparcar el coche con e-parking hasta hacer que los atascos de tráfico sean casi soportables gracias a la facilidad de las funciones de e-creeping y e-queuing. Además, el nuevo Avenger e-Hybrid puede recorrer hasta 1 km con el motor de combustión apagado para una conducción suave en zonas de bajas emisiones, como las zonas de 30 km/h.

El nuevo Avenger e-Hybrid ofrece lo que los clientes más valoran de la experiencia híbrida real: una conducción sostenible y cómoda. Al mismo tiempo, el sistema puede proporcionar un poco más de emoción cuando lo desee, a través de la función E-Boost. En este modo, el par de 55 Nm del motor eléctrico se suma al par ya disponible del motor térmico. Esto mejora la elasticidad a bajas revoluciones y al arrancar el coche.

El sistema híbrido, con la adición del arrancador de correa de 48 V, también garantiza transiciones suaves y rápidas entre los modos de conducción eléctrico y de combustión. Pero hay otra característica del nuevo Avenger e-Hybrid que hace que la conducción sea más fácil y placentera: la nueva transmisión e-DCT6, ahora disponible en la línea Avenger, que es ideal para conducir sin estrés en ciudad y carretera, con levas de dirección para agregar diversión a esta experiencia de tranquilidad.

Asimismo, salir de la carretera no es un problema para él porque cuenta con más de 200 mm de distancia al suelo, un ángulo de aproximación de 20 grados, un ángulo de frenado de 20 y un ángulo de salida de 34, lo que significa que la legendaria capacidad de Jeep sigue ahí, solo que se ha vuelto híbrida. De hecho, también ofrece 6 modos de conducción en la forma de 7 ranuras: 3 para conducción urbana y de larga distancia: Normal-Eco-Sport, 3 para aventuras todoterreno: Arena-Barro-Nieve. Además, el control de descenso de pendientes, que reduce el riesgo de derrape y pérdida de control en pendientes pronunciadas y duras.

