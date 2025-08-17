El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao

Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?

AutoScout24

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:00

Con un diseño moderno, un equipamiento muy completo y un precio muy competitivo, el Omoda 5 está siendo todo un éxito de ventas. En el vídeo, analizamos su diseño, ponemos a prueba su tecnología, y, lo más importante, comprobamos su consumo real y el comportamiento en carretera.

El diseño exterior del Omoda 5 destaca por su parrilla de grandes dimensiones, sus líneas aerodinámicas y un perfil coupé que le confiere un aspecto deportivo y dinámico. En el interior, el protagonismo recae en la gran pantalla doble de 10,25 pulgadas para el infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos digital, que consigue crear una atmósfera moderna y tecnológica. La iluminación ambiental configurable añade un toque de personalización.

En cuanto a su rendimiento, el Omoda 5 cuenta con un motor de gasolina 1.6 Turbo que ofrece una conducción suave y eficiente. La respuesta del vehículo es ágil tanto en el tráfico urbano como en carretera. Además, su suspensión está calibrada para un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

La seguridad y la asistencia a la conducción son puntos clave en este modelo. Equipado con un avanzado paquete de asistencias a la conducción (ADAS), el Omoda 5 incluye sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril, la frenada de emergencia automática y la cámara de 360º. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para ofrecer una conducción más segura y confiada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  4. 4 San Roque, protagonista
  5. 5 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  6. 6

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  7. 7

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  8. 8 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  9. 9

    Los Campos de Sport hacen el agosto
  10. 10

    Estreno de nueve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?