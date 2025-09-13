Abierta la inscripción para el Valladolid Motor Vintage hasta el 1 de octubre

Se admiten vehículos a motor con fecha de fabricación anterior a 31 de diciembre de 1995, o con matrícula histórica

Santiago de Garnica Cortezo Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:48

El próximo domingo 5 de octubre tendrá lugar una nueva edición, la decimosegunda, de la gran cita de los vehículos antiguos y clásicos organizada por El Norte de Castilla, y que no solo se ha consolidado como la de mayor participación que se celebra en Castilla y León, sino también como una referencia a nivel nacional por su especial naturaleza, pues reúne en un mismo espacio a una espectacular variedad de tipos de vehículos y épocas, ordenados por marcas. Toda una lección de historia del automóvil y un mensaje, una llamada de atención sobre el legado que representan.

Fuera de la Zona de Bajas Emisiones

Los participantes en el Valladolid Motor Vintage 2025, aun careciendo de la correspondiente etiqueta de la DGT como es obvio en vehículos matriculados antes de 31 de diciembre del año 1995, no tienen problema alguno en relación a las zonas de restricción de tráfico.

Y es que tanto el marco del encuentro del VMV, hablamos del Paseo Central del Campo Grande y Acera de Recoletos, como los accesos al mismo, se encuentran fuera de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fijada por el Ayuntamiento de Valladolid.

El Valladolid Motor Vintage 2025, que cuenta con el patrocinio de Mapfre, Michelin, Lexus Valladolid y Red ITV Itevelesa, y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España, está abierta a todos los propietarios de vehículos de motor fabricados hasta 31 de diciembre de 1995 o bien provistos de matrícula histórica.

Imprescindible inscripción y confirmación

Ahora bien, para estar presentes en el Paseo Central del Campo Grande y Acera de Recoletos de Valladolid lo primero es inscribirse no más tarde de la medianoche del miércoles 1 de octubre, y no olvidemos que las plazas son limitadas: no lo dejemos para última hora.

Esta inscripción, gratuita, no solo es obligatoria, sino que además ha de estar confirmada su aceptación por parte de la organización. Sin estos dos requisitos, no se permitirá el acceso al VMV. Por ello, en el caso de haber realizado la inscripción y no tener la confirmación, se deberá poner en contacto con El Norte de Castilla a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, los vehículos participantes han de ofrecer una imagen correcta en cuanto a conservación, de fidelidad a su formato original, y no deberán incorporar en sus carrocerías publicidad ajena a su naturaleza y época.

Ampliar INFORMACIÓN PRÁCTICA Fecha. Domingo 5 de octubre, de 11:00 a 14:30 horas. Llegadas participantes: de 9:00 a 10:30 horas. Lugar. Paseo Central del Campo Grande, Acera de Recoletos y Plaza de Zorrilla. Vehículos admitidos. Con fecha de fabricación anterior al 31 de diciembre de 1995, y/o vehículos con matrícula histórica. Inscripción. Gratuita. Límite: miércoles 1 de octubre en El Norte de Castilla (calle Vázquez de Menchaca, 10); o bien on line: https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/-No se admiten vehículos cuya inscripción no esté confirmada Patrocinadores y colaboradores: Mapfre, Fundación Michelin, Lexus Valladolid, Red ITV Itevelesa, Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España. Premios: Premios Itevelesa al coche más antiguo y a la moto más antigua, premio al vehículo industrial más antiguo; premio al vehículo más antiguo con neumáticos Michelin; premio Mapfre; premio al vehículo llegado de más lejos; premio al club con mayor número de inscritos; premio al club con mayor número de inscritos de fuera de Valladolid; concurso de fotografía entre los participantes

Pueden participar en el Valladolid Motor Vintage 2025 todo tipo de vehículos a motor: coches, motos, de competición, industriales (camiones y furgonetas), de bomberos, militares, tractores..., pero siempre que la fecha de fabricación sea anterior a 31 de diciembre de 1995.

Se deberá realizar la inscripción previa (no se admiten vehículos no inscritos previamente), aportando los datos sobre la categoría, la marca y modelo del vehículo, año de fabricación, y fotografía actual que permita comprobar el estado del vehículo.

Se puede hacer directamente en la Oficina Comercial de El Norte de Castilla en la calle Vázquez de Menchaca, número 10 de Valladolid. O bien desde su ordenador o móvil en https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/

La organización de VMV se reserva el derecho a rechazar vehículos con una mala imagen de conservación o que incorporen publicidad ajena a su naturaleza y época.

Ampliar El VMV reúne vehículos de motor de todo tipo S. de G.

Si es importante disfrutar de nuestra afición por los vehículos clásicos, no menos importante es compartir esa afición con el público general, hacerla visible, despertar el interés por el automóvil, por su historia, en un momento en que una de las grandes creaciones de la humanidad, motor de libertad y de cambios sociales, se ve amenazada por un ambiente hostil, por imposición de medidas, arbitrarias en muchos casos, que limitan su uso.

Y ese compartir, ese hacer visible para el conjunto de la sociedad la importancia social, cultural y económica del automóvil a través de su historia, que es la de la sociedad del Siglo XX y del actual, es el espíritu, el objetivo de ese museo efímero pero cargado de vivencias y emociones que es el Valladolid Motor Vintage.