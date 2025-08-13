El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sólo se produjeron sólo 92 unidades de este exclusivo roadster F. P.

Alfa Romeo Grand Sport Quattroruote: una oda a la nostalgia neo retro

J. Bacorelle

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:59

Hace seis décadas, mientras el mundo del automóvil avanzaba hacia diseños cada vez más futuristas, Alfa Romeo lanzó un vehículo que miraba al pasado con profunda admiración.

El Grand Sport Quattroruote, que ahora celebra su 60º aniversario, fue un ejercicio de nostalgia único y un precursor de la tendencia «neo retro» que hoy domina el mercado de los modelos especiales. Este roadster no fue solo un coche; fue una declaración de intenciones pensada para un público muy específico.

En los años 60, la sociedad experimentaba una transformación radical. El automóvil ya no era solo una herramienta, sino un símbolo de estatus y libertad, y la nostalgia por la elegancia de los deportivos de preguerra comenzaba a consolidarse entre los coleccionistas y los puristas.

En este contexto, el Grand Sport Quattroruote nació de una colaboración entre Alfa Romeo y el carrocero Zagato, inspirada en un artículo que recordaba el mítico Alfa Romeo 6C 1750 de los años 30.

No buscaba ser un coche de masas, sino una joya de colección para aquellos que apreciaban la belleza clásica combinada con un rendimiento moderno.

Para lograr este equilibrio, el vehículo combinó un diseño que evocaba la época dorada del automovilismo con la tecnología del momento. Aunque conservaba elementos estéticos como los frenos de tambor en homenaje a su antecesor, su chasis y su motor longitudinal de 1.570 c.c. y 92 CV provenían directamente del popular Giulia Ti, un modelo tecnológicamente avanzado.

Con solo 92 unidades producidas entre 1965 y 1967, y tras su debut en el Salón de Nueva York, el Alfa Romeo Grand Sport Quattroruote se consolidó como un exclusivo objeto de deseo, una pieza de culto que demostró que el pasado podía convivir con las prestaciones del presente, creando una leyenda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  3. 3

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  6. 6

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero llegan más con las mareas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Alfa Romeo Grand Sport Quattroruote: una oda a la nostalgia neo retro

Alfa Romeo Grand Sport Quattroruote: una oda a la nostalgia neo retro