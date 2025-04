Desde radares hasta equipación: Todos los detalles del dispositivo de la DGT para viajar al Premio de MotoGP en Jerez

A.P. Jueves, 24 de abril 2025, 13:00 Comenta Compartir

Con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez durante los días 25, 26 y 27 de abril, la Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con los ayuntamientos de la zona y distintas Administraciones implicadas, pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia y asistencia a los miles de motoristas que desde toda España y otros países europeos se trasladan hasta el mencionado circuito.

Se espera una cifra superior a los 350.000 desplazamientos, por lo que el despliegue policial será enorme. Las medidas especiales de vigilancia estarán activas desde este jueves, día 24 de abril, en previsión de los desplazamientos para asistir a los entrenamientos previos, y continuarán durante todo el fin de semana. La DGT ha preparado un dispositivo especial de vigilancia y ayuda a la circulación en el entorno del Circuito de Jerez en el que participan cientos de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, funcionarios de la DGT y técnicos de instalación y mantenimiento de medidas especiales. Durante los cuatro días, se intensificará la vigilancia desde el aire en las rutas más transitadas por los aficionados que se desplacen a Jerez para evitar conductas de riesgo.

Como apoyo técnico, los profesionales cuentan helicópteros, drones, vehículos de cuatro y dos ruedas, sin olvidar radares fijos y de tramo instalados en carretera, que se complementan con un dispositivo especial de análisis y control de la información a través de las redes sociales y webs para poder detectar delitos, con la app Alertcops, que este año incluye mejoras específicas para el circuito y que sea más intuitivo para los usuarios, así como la instalación de un Punto Violeta en el que se atenderá a personas que comuniquen ser víctimas de delitos sexuales.

También se desarrollarán vuelos de vigilancia nocturnos; así como denuncia de todo tipo de infracciones, incluida velocidad, mediante grabación de imágenes. Y se incrementarán desde mañana los controles de alcohol y drogas en las inmediaciones del circuito para disuadir el consumo y la conducción.

Neumáticos, kits y equipación

Antes de iniciar un viaje largo es necesario hacer unas pequeñas comprobaciones de la moto. Nosotros mismos podemos hacer este chequeo en el que revisar: el nivel de carga de la batería, el estado de los neumáticos -tanto la presión como el desgaste del dibujo-, el nivel del aceite -recuerda que se debe cambiar una vez al año-, el líquido refrigerante y de frenos y el funcionamiento correcto de las luces.

Y, a pesar de que el espacio en una moto es reducido, siempre debemos reservar un hueco para llevar dos kits muy importantes: el de herramientas y el de primeros auxilios. En el primero, es recomendable llevar un kit reparapinchazos, un compresor, una herramienta multiusos, unas bridas, cinta americana y recambio de bombillas, fusibles y aceite. En el segundo debemos incluir lo más básico, gasas, vendas, tijeras, agua oxigenada y esparadrapo.

Además de los kits de emergencia, para un viaje largo siempre llevaremos bastante equipaje por lo que es imprescindible que nos aseguremos de llevar la carga bien distribuida antes de iniciar la ruta. Es básico que el peso se distribuya de forma similar en ambos lados, para evitar desequilibrios, y que las maletas sean estancas e impermeables, para que el equipaje no se moje en caso de lluvia. En viajes largos, las maletas tienen a moverse por lo que es imprescindible asegurarse de que están bien sujetas.

Cuando llega el momento de subirse a la moto, hay que ser consciente de la responsabilidad, no sólo del propio piloto, también con la del resto de los usuarios de la vía. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones antes de emprender la marcha y pensar en diferentes campos como la técnica, el estado de la moto, la propia circulación del tráfico y, sobre todo, el equipamiento.

El cuerpo de los conductores de motocicletas es el que sufre todo el impacto. Por eso, un equipo de protección homologado (guantes, pantalones, botas, casco integral, chaqueta o chaleco con airbag) puede reducir lesiones, fracturas, quemaduras y abrasiones en la piel o en los músculos.

En España, según la DGT, sólo es obligatorio el uso del casco, un elemento en continua evolución: ahora ofrecen mayor protección en caso de colisiones laterales y una mayor comodidad para todo tipo de temperatura exterior, además de integrar carcasas y forros menos rígidos para absorber la máxima energía a velocidades de impacto más bajas y más frecuentes. De hecho, el 80% de los fallecidos en motocicletas son por golpes en la cabeza.

Pero que el resto del equipo, chaqueta, guantes, botas... no sea obligatorio, no implica que no deba utilizarse. Además, debe hacerse en cualquier circunstancia y época del año, ya sea en trayectos cortos o en viajes largos.