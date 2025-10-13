El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este lunes en Madrid. EFE

Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»

Lamenta que la Casa Real no felicitara a María Corina Machado y rechaza las críticas de Feijóo por su ausencia en el 12-O: «Que me compare con Bildu me deja perplejo»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:42

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «secuestrar a la Corona» para «utilizarla contra España» y ha rechazado ... las críticas del PP por su ausencia en el desfile del 12 de Octubre: «Que Feijóo me compare, precisamente a mí, con Bildu me deja perplejo porque fue su partido el que votó en el Parlamento en contra de que fueran ilegalizados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

