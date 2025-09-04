El abogado general del TJUE avala que la Eurocámara retirara a Puigdemont la inmunidad
Aunque el dictamen de Szpunar no es vinculante, los jueces del TJUE siguen sus recomendaciones en una gran mayoría de los casos
C. P. S.
Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:48
El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha sufrido un nuevo revés. Esta vez de la mano del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE). Su abogado general, Maciej Szpunar, ha avalado este jueves, 4 de septiembre, la decisión que tomó la Eurocámara en el año 2021 de retirarle la inmunidad parlamentaria como respuesta al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo.
Aunque el dictamen de Szpunar no es vinculante, los jueces del TJUE siguen sus recomendaciones en una gran mayoría de los casos. En torno al 80% de ellos. La sentencia final se dictará en los próximos meses, probablemente a principios del 2026.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
