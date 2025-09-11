El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La viceprsidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles durante el primer pleno del curso político en el Congreso, en el que decayó su reforma para reducir la jornada laboral. Borja Sánchez-Trillo / EFE

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El Ejecutivo confía en que los ataques a los posconvergentes en el debate de la jornada laboral no afecten a otras negociaciones como las de los Presupuestos pero aboga por «tender puentes», mientras la vicepresidenta segunda alega que ella y no entrega «su país» ni acepta «chantajes»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:04

Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en septiembre de 2023, en plena negociación de la investidura, cuando Pedro Sánchez no se planteaba ... aún dar un paso de esa envergadura. La semana pasada, cuando fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien viajó a la capital comunitaria para celebrar un encuentro y engrasar relaciones con el líder de Junts, sobre el que aún pesa una orden de detención en España, la defendió como una buena notica y muestra de «normalidad democrática». Este miércoles, en el debate de totalidad de la jornada laboral, en cambio, se entregó a un discurso abiertamente hostil contra los posconvergentes con el que el PSOE no se siente cómodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  2. 2

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  3. 3

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  4. 4

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  5. 5

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  6. 6 El funcionario de Obras Públicas pacta con la Fiscalía una pena de 7 años de cárcel
  7. 7

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  8. 8

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  9. 9

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  10. 10

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts