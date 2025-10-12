El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Sánchez preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz. EFE

Fatiga de materiales

Entre líneas ·

Sánchez recibe oxígeno político mientras Feijóo lo fía todo a un tremendismo hiperbolico que empieza a tener sus límites

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:09

La luz verde este miércoles del Congreso al embargo de armas a Israel y a la ley de movilidad sostenible ha dado un balón de ... oxígeno político al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que se constataba su fragilidad parlamentaria y ya sonaban las trompetas de la derrota final. Que es un Ejecutivo débil lo sabemos desde el día en el que nació, en minoría, sin un programa estratégico alternativo. Y con apoyos muy dispares que chocan entre sí, como lo muestra la colisión de intereses que libran entre sí Podemos y Junts per Catalunya.

