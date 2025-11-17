El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De Aldama abandona la cárcel de Soto del Real la noche del 21 de noviembre de 2024 Efe

Aldama cumple un año libre sin acabar de tirar de la manta

El conseguidor el 'caso Koldo' apenas ha aportado alguna prueba sobre el amaño de obras, pero los jueces y Anticorrupción siguen confiando en su colaboración

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

Los motivos reales de la puesta en libertad provisional de Víctor de Aldama la noche del jueves 21 de noviembre de 2024 siguen plagados ... de incógnitas. Un año después de que un sorpresivo acuerdo exprés con la Fiscalía -al más puro estilo de un 'pentito' de la mafia- forzara al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a sacarle aquella noche de Soto del Real, solo un puñado de personas conocen realmente todos los detalles de ese pacto tan polémico y poco entendido -incluso en sectores de la judicatura- habida cuenta de los aparentemente pocos frutos que ha dado ese concierto doce meses después.

