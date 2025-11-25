El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en una entrevista en 2023. EP

Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía

Esperanza y expectación en el nombramiento de la sustituta de García Ortiz, muy reconocida por su trayectoria profesional y a quien darán un periodo de gracia

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El nombramiento del Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha sido recibido entre las asociaciones de fiscales y de jueces con una mezcla ... de reconocimiento y expectación por su larga trayectoria profesional. La que fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el mismo colectivo que estuvo presidido por su antecesor Álvaro García Ortiz, cuenta con 35 años de ejercicio y la mitad de su carrera ha estado enfocada en la defensa y protección de las víctimas de los delitos y en combatir desde la institución pública la violencia machista.

