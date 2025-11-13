El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 África Center

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La sala zanja que el juez basa en «noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:03

De nuevo, «no». La Audiencia Provincial de Madrid ha frustrado el enésimo intento del juez del 'caso Begoña Gómez' por reabrir la investigación sobre la ... supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de la Air Europa con 475 millones de euros durante la pandemia. La sala zanja que las simples informaciones del conseguidor Víctor de Aldama insinuando la participación de Gómez en este millonario desembolso por su amistad con el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, no son ni mucho un indicio nuevo que faculte a resucitar esta línea de investigación, condición 'sine qua non' que la Audiencia ya impuso el año pasado al juez Juan Carlos Peinado cuando en mayo y octubre del pasado año por partida doble le vetó seguir por ese derrotero.

