La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

De nuevo, «no». La Audiencia Provincial de Madrid ha frustrado el enésimo intento del juez del 'caso Begoña Gómez' por reabrir la investigación sobre la ... supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de la Air Europa con 475 millones de euros durante la pandemia. La sala zanja que las simples informaciones del conseguidor Víctor de Aldama insinuando la participación de Gómez en este millonario desembolso por su amistad con el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, no son ni mucho un indicio nuevo que faculte a resucitar esta línea de investigación, condición 'sine qua non' que la Audiencia ya impuso el año pasado al juez Juan Carlos Peinado cuando en mayo y octubre del pasado año por partida doble le vetó seguir por ese derrotero.

Con estos argumentos, la Audiencia de Madrid anula el auto en el que el pasado 22 de marzo Peinado ordenó a la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre las veracidad de las informaciones que sobre De Aldama, que el instructor pretendía usar como base para volver a reabrir esa rama de las diligencias previas contra la esposa de Pedro Sánchez en la que ésta está imputada por tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

«Meras sospechas»

En su resolución, la Sección 23 -que da la razón a los recursos de Fiscalía, Gómez y Abogacía- se queja del ardid del instructor de intentar reabrir este caso con recortes de prensa «que no dejan de ser meras sospechas sin constituir el más mínimo indicio que justifique su investigación». Recuerda la sala que «la propia resolución» de Peinado «hace referencia a unas noticias periodísticas en las que se comenta y dice, que el rescate del grupo de Empresas de Globalia, se realizó como aseguró el empresario Víctor de Aldama, a través de la mediación realiza por el ministro de Transportes Juan José Ábalos, ante el Consejo de Ministros».

Basarse en estas informaciones «carece de fundamentación», sobre todo, explica la Audiencia Provincial, son «noticias periodísticas» referidas a «hechos que no se investigan en este procedimiento». Es más, apuntan los magistrados, son «noticias que se han obtenido de otros procedimientos» ('caso Koldo-Ábalos-Cerdán en el Supremo) en los que «se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas» El hecho de que alguno de estos aforados como Ábalos «pudieran tener relación con los investigados en este procedimiento (…) no otorga competencia a este instructor para atraer a su competencia aquellos hechos que se investigan por órganos superiores», zanja la sala.